Öğretmenler Günü'nde acı tablo: Avrupa'da öğretmen maaşlarının düştüğü tek ülke Türkiye!

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) bünyesindeki Avrupa Eğitim Bilgi Ağı’nın (Eurydice) 2020/2021 verilerine ilişkin yayımladığı rapora göre, Türkiye’de mesleğe yeni başlayan öğretmenler asgari ücretin 1,8 katı kadar maaş alırken Avrupa'da son 11 yılda öğretmen maaşlarının düştüğü tek ülke Türkiye oldu.







Avrupa’da öğretmen maaşının en yüksek olduğu ülke Lüksemburg; en düşük olduğu ülke ise Arnavutluk olarak kayda geçti. Peki en yüksek öğretmen maaşı hangi ülkelerde, satın alma gücüne göre öğretmen maaşı nasıl değişiyor, Türkiye öğretmen maaşında kaçıncı sırada?





Euronews’in Eurydice raporundan derlediği bilgilere göre, mesleğe yeni başlayan ilk öğretim öğretmenlerin yıllık brüt Euro maaşı Lüksemburg’da 69 bin 76 Euro; Arnavutluk’ta ise 4 bin 233 Euro. Türkiye’de öğretmenler 2020/2021 döneminde yıllık brüt 8 bin 330 Euro kazandı. (Maaşlar devlet okulundaki tam zamanlı öğretmenlerin yasal maaşını gösteriyor.)





Öğretmenlerin yıllık 50 bin Euro'dan fazla kazandığı ülkeler 66 bin 972 Euro ile İsviçre ve 54 bin 129 Euro ile Almanya oldu. Danimarka, İzlanda ve Norveç ise 40 bin barajını aşan ülkelerden. Diğer bazı ülkelerde ise mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yıllık brüt maaşı şöyle: Hollanda (38 bin 413), Fransa (26 bin 839), Yunanistan (13 bin 104) ve Bulgaristan (7 bin 908).





Türkiye’de öğretmenler dört Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki meslektaşlarından daha çok kazanıyor. Bu ülkeler Macaristan, Romanya, Polonya ve Bulgaristan.





ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR DEĞİŞTİ?

Eurydice’ın önceki raporlarıyla karşılaştırıldığında son 11 yılda euro bazında öğretmen maaşlarının düştüğü tek ülke Türkiye oldu. 2009/2010 ile 2020/2021 dönemleri kıyaslandığında Türkiye’de euro bazında yıllık brüt maaşlar yüzde 10 geriledi.







Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin maaşı bu zaman diliminde en çok Litvanya’da (yüzde 269) yükseldi. Maaşlar Romanya’da yüzde 193 ve Bulgaristan’da yüzde 180 artış gösterdi. Kıbrıs ise yüzde 2 ile AB’de öğretmen maaşının en az yükseldiği ülke oldu.





Diğer ülkelerde öğretmen maaşlarındaki yüzdelik artış şöyle gerçekleşti: Çekya 163, Polonya 77, İsveç 68, Macaristan 54, Almanya 42, Hollanda 20, Yunanistan 11 ve İtalya 6.





TÜRKİYE SATIN ALMA GÜCÜNDE 11. SIRADA

Satın Alma Gücü Standardına göre ise Türkiye öğretmen maaşlarında daha iyi durumda. Türkiye bu alanda 36 Avrupa ülkesi içinde 11. sırada yer alıyor. Satın Alma Gücü Standardına göre bakıldığında ülke sıralamalarının değiştiği görülüyor.







Satın Alma Gücü Standardına göre öğretmen maaşının en yüksek olduğu ülke 50 bin 537 ile Almanya. En düşük ise Arnavutluk’ta (7 bin 824). Türkiye’de bu miktar 28 bin 455. Diğer ülkelerde satın alma gücüne göre öğretmen maaşları şöyle: İsviçre (38 bin 601), Hollanda (32 bin 350), Kıbrıs (25 bin 25 bin 465), Fransa (24 bin 563), İtalya (23 bin 601), Yunanistan (15 bin 435) ve Bulgaristan (15 bin 159).