Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmenler ve yakın akrabaları güvenlik soruşturmasından geçirilecek /07 Nisan 2021 10:17

Öğretmenler ve yakın akrabaları güvenlik soruşturmasından geçirilecek

Güvenlik soruşturmasını yeniden yasalaştırmak isteyen AKP’nin, Genel Kurul’da yapılan oylamada reddedilen teklifine ilişkin görüşmeler dün akşam yeniden başladı. Teklife eklenen maddeler arasında öğretmenlere ve öğretmenlerin birinci dereceden akrabalarına da güvenlik soruşturması yapılması bulunuyor.

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Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi’nin bazı maddelerinde, AKP ve MHP’nin verdiği önergelerle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alındı. Kişinin birinci derece kan bağı olan akrabaları ile “sıhri hısımları” yani eşinin anne ve babası ise güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı.

İlk kez kamuda görev yapacak ya da yeniden dönüş yapacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını düzenleyen yasa teklifinin görüşmelerine, maddeleri üzerindeki görüşmelerle devam edildi. İlk 7 maddesi kabul edilen yasa teklifinde AKP ve MHP önergeleriyle bazı değişiklikler yapıldı.

ÖĞRETMENLERE ‘GÜVENLİK SORUŞTURMASI’ ZORUNLULUĞU

Teklifin ilk halinde “arşiv araştırması” kapsamında olan öğretmenler; Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatları, Genelkurmay Başkanlığı personeli için zorunlu tutulan Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırmasının birlikte yapılacağı personel kapsamına alındı.

Kabul edilen bir başka önergeyle ise kişinin eşi ile birinci derece “kan ve sıhri hısımları” güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı. Bu duruma göre kişilerin eşinin yanı sıra, anne-baba ve çocukları ile eşinin anne babası güvenlik soruşturması kapsamında soruşturulamayacak.
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