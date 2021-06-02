Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmenlerde aşılamada yaş sınırı kaldırıldı /02 Haziran 2021 21:12

Öğretmenlerde aşılamada yaş sınırı kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Aşılamada yeni bir dönemin daha başladığını duyuran Koca, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerin aşı randevusu alabileceğini belirtti.

Koca, “Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.
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