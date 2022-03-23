Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmenlerle ilgili korkunç istatistik: Tam %95'i... /23 Mart 2022 07:13

Öğretmenlerle ilgili korkunç istatistik: Tam %95'i...

Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer “Türkiye’de artık öğretmenler, ‘Ne iş olsa yaparım’ noktasına getirildi. Son 1 yılda KPSS’ye giren 407 bin öğretmenden sadece 21 bin 407’si yani yüzde 5.34’ü atanırken, yüzde 94.66’sı atanmadı" dedi.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. ‘Atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldıralım” dese de, atamalar yine sorun olacak. ÖSYM 2021 KPSS Raporu ile MEB 2021 İdari Faaliyet Raporu' nu Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer analiz etti: “Türkiye'de artık öğretmenler, ‘Ne iş olsa yaparım' noktasına getirildi. Son 1 yılda KPSS'ye giren 407 bin öğretmenden sadece 21 bin 407'si yani yüzde 5.34'ü atanırken, yüzde 94.66'sı atanmadı. 2021'de atanacağı söylenen 15 bin öğretmen 2022 Şubat'ında atandı. Emeklilik gibi nedenlerle 15 bin 63 öğretmen ise MEB'den ayrıldı. 15 bin öğretmen alınmış gibi yapılsa da gerçekte ayrılanlarla öğretmen sayısı değişmedi. ”

SPEKÜLASYONSUZ GERÇEKLER!

“Öğretmen yetiştirme ve istihdam politikasında arz talep dengesi bozuldu. Spekülasyona gerek yok. 2022 öğretmen alımlarında da durum değişmez. Atama sayısı düşüklüğü yetmez gibi pedagojik formasyon geri getirildi. KPSS'de genel kültür ve yetenekten 60 ve eğitim bilimlerinden 80 soru soruluyor. Öğretmen adayları eğitimdeki 80 sorudan ancak 37'sini doğru çözebiliyor. KPSS'ye giren 376 bin 690 öğretmen adayından 81 bin 460'ı yani yüzde 29.52'si mülakat için gereken barajı geçebiliyor. Acilen bir yol haritası oluşturulmalı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öğretmenlerle ilgili korkunç istatistik: Tam %95'i... Sonraki Haber >>

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:28:34