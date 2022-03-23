Öğretmenlerle ilgili korkunç istatistik: Tam %95'i...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. ‘Atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldıralım” dese de, atamalar yine sorun olacak. ÖSYM 2021 KPSS Raporu ile MEB 2021 İdari Faaliyet Raporu' nu Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer analiz etti: “Türkiye'de artık öğretmenler, ‘Ne iş olsa yaparım' noktasına getirildi. Son 1 yılda KPSS'ye giren 407 bin öğretmenden sadece 21 bin 407'si yani yüzde 5.34'ü atanırken, yüzde 94.66'sı atanmadı. 2021'de atanacağı söylenen 15 bin öğretmen 2022 Şubat'ında atandı. Emeklilik gibi nedenlerle 15 bin 63 öğretmen ise MEB'den ayrıldı. 15 bin öğretmen alınmış gibi yapılsa da gerçekte ayrılanlarla öğretmen sayısı değişmedi. ”



SPEKÜLASYONSUZ GERÇEKLER!



“Öğretmen yetiştirme ve istihdam politikasında arz talep dengesi bozuldu. Spekülasyona gerek yok. 2022 öğretmen alımlarında da durum değişmez. Atama sayısı düşüklüğü yetmez gibi pedagojik formasyon geri getirildi. KPSS'de genel kültür ve yetenekten 60 ve eğitim bilimlerinden 80 soru soruluyor. Öğretmen adayları eğitimdeki 80 sorudan ancak 37'sini doğru çözebiliyor. KPSS'ye giren 376 bin 690 öğretmen adayından 81 bin 460'ı yani yüzde 29.52'si mülakat için gereken barajı geçebiliyor. Acilen bir yol haritası oluşturulmalı.”