Samanyolu Haber /Gündem / Oğuz Haksever ile ilgili yeni iddia /21 Ekim 2019 23:32

Oğuz Haksever ile ilgili yeni iddia

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yassıada ziyareti haberini sunarken mikrofon açık kalınca “Neresi yaslıada be. Canına okumuşsun.” sözleri duyulan ve NTV ekranlarında uzun yıllar haber sunan Oğuz Haksever ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

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Oğuz Haksever’in NTV’den ayrıldıktan sonra anlaştığı Haber Global ile de Ankara’dan gelen bir telefon üzerine yollarını ayırmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Mayıs ayında NTV’deki programında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yassıada ziyareti haberini sunan Haksever’in mikrofon açık kalınca, “Neresi yaslıada be. Canına okumuşsun.” sözleri duyulmuştu. 

Uzun süre yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yanlısı yayınlarıyla tanınan Haksever bu gafının ardından kısa süre sonra NTV’den ayrılmıştı. 

"OĞUZ ABİ, SENİ EKRANDA İSTEMİYORLAR"

Medyaradar’da yer alan bir yazıda, Haksever'in daha sonra Haber Global ile anlaştığı ve kanalda yayınlanacak programı için tanıtım çekimleri ve hazırlıkları yapıldığı belirtildi. 

Ancak Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın bir süre önce Haksever’i arayarak, “Oğuz abi Ankara'dan telefon geldi. Seni ekranda istemiyorlar." dediği ve Haksever’in daha ekrana çıkamadan işine son verildiği iddia edildi.
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