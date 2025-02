OHAL hortladı: Devlet Denetleme Kurulu’na OHAL yetkisi verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen kanunla Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) yeni yetkiler verildi. Verilen bu yetkilerle 15 Temmuz sonrasında çıkarılan OHAL daha ağır bir şekilde geri gelmiş oldu.





DDK İstediği Kamu Çalışanını Görevden Alabilecek





Bold'un haberine göre TBMM’de kabul edilen kanunda DDK ile ilgili şu ifadeler yer aldı:





“Görevden uzaklaştırma:





MADDE 6- İlgili Kurul üyesi veya denetçi;

a) Denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan,

b) Görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan,

c) Suç delillerini karartacağı anlaşılan,

ç) Kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen,

her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bu tedbiri uygulayabilir […]”





Anayasaya Aykırı Ancak Yürürlükte

Kabul edilen yasaya göre DDK, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verme yetkisine sahip oldu. DDK bu kanuna dayanarak tüm kamu görevlilerini görevden uzaklaştırabilecek. Artık bu kararla belediye başkanları hakkında görevden almak için soruşturma açmaya gerek kalmadı. Anayasaya aykırı olan bu yetkiyi DDK, iptal edilinceye kadar kullanabilecek.





DDK, Erdoğan’a Bağlı Üst Denetleme Organı

DDK ile ilgili Resmi Gazete’nin 15 Temmuz 2018 tarihli sayısında şu tanım yapılıyor:

“Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır. Kurul; Başkan ve sekiz üyeden oluşan Kurul Karar Organı ile denetim ve soruşturma grupları, Kurul Sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur.” Kurulun başkanı ile üyelerinin cumhurbaşkanına karşı sorumluluğu bulunuyor.





Geniş Bir Soruşturma ve Denetleme Yetkisi Bulunuyor

Bu “üst denetleme organı”, AYM kararıyla kaldırılan dernekler hariç “tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma” yetkisine sahip.