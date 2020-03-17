Samanyolu Haber /Gündem / OHAL ilan edileceği iddiaları yalanlandı /17 Mart 2020 20:10

OHAL ilan edileceği iddiaları yalanlandı

Fahrettin Altun, olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarını yalanladı. Altun, seyahat kısıtlamalarının da gündemde olmadığını belirtti.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, korona virüsü nedeniyle kısıtlayıcı tedbirler alınmasının gündemde olmadığını açıkladı. 

Altun “Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz” dedi.

Dezenformasyonun önüne geçilmesinin önemli olduğunu söyleyen Altun, şunları kaydetti:

“Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz.”
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