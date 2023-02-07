OHAL ilan edilmesi ne anlama geliyor?

Erdoğan, "Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız" dedi.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ilki 7,7; ikincisi 7,6 olan depremler 10 şehirde yıkım ve hasara yol açtı. Depremlerde şu ana kadar 3 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 25 binden fazla da yaralı var.

Erdoğan'ın da açıklamasında değindiği Anayasa'nın 119'uncu maddesi, belli şartlar altında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etme yetkisi veriyor.

Anayasa'nın 119'uncu maddesinde bu şartlar arasında savaş, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalımın yanı sıra "tabii afet" de sıralanıyor.





Anayasa'ya göre, OHAL ülkenin tamamında veya bir bölgesinde ilan edilebiliyor ve en fazla altı sürebiliyor.





OHAL ilanı kararın verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanıp, onay için aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderiliyor. TBMM, gerekli görmesi halinde süreyi kısaltıp uzatabiliyor ya da OHAL'i kaldırabiliyor.











