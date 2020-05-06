Samanyolu Haber /Gündem / OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na çağrı /06 Mayıs 2020 09:51

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na çağrı

İHD 2019 raporunu açıkladı: OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, kamu görevinden çıkarılan sağlık personelinin dosyalarını öncelikli olarak incelemeli

SHABER3.COM

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye’de 2019 yılında yaşanan insan hakları ihlâllerine dair yıllık raporunu yayımladı.


Raporda, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun Covid-19 salgını nedeni ile kamu görevinden çıkarılan sağlık personelinin dosyalarını öncelikli olarak incelemesi gerektiği kaydedildi, “Anlaşılan bu durum OHAL Komisyonu'nu ilgilendirmemektedir” denildi.

OHAL uygulamalarının fiili olarak 2019'da da sürdüğü kaydedilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“OHAL uygulaması 19 Temmuz 2018 itibariyle sona ermiş ise de Cumhurbaşkanı tarafından 31 Temmuz 2018 günü onaylanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile OHAL, tüm sonuçlarıyla birlikte kalıcı hale getirilmiş oldu.”

Raporda, bu düzenlemeler arasında gözaltı sürelerinin yaygın olarak 12 gün boyunca uygulanması, valilerin OHAL yetkileri ile donatılarak basın açıklamaları ile toplantı ve gösterileri yasaklaması, kamu kurumlarının kamu görevlilerini ihraç işlemlerini sürdürmeleri sıralandı.

Rapordan bazı detaylar şu şekilde:

Faili meçhul saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirmiştir.

Cezaevlerinde hastalık, intihar, şiddet vb. çeşitli gerekçelerle en az 69 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştır.

Zorunlu ya da muvazzaf olarak askerlik görevini yaparken en az 17 kişi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmıştır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre iş kazaları/cinayetleri sonucu Türkiye’de 2019 yılında 1.736 işçi yaşamını yitirmiştir.

İHD Dokümantasyon Birimi'nin verilerine göre ise 2019 yılında gözaltında ve gözaltı dışındaki yerlerde işkence ve diğer kötü muameleye uğradığını iddia eden kişi sayısı 1.477’dir.
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