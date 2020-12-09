"OHAL Komisyon üyeleri mutlak surette yargılanacaklar"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL komisyonun verdiği saçma sapan kararların baki olarak kalmayacağını belirterek, “Bilsinler ki onların yarın öbür gün bu ülkeye hukuk geldiğinde o yargı zırhları kaldırılacak ve mutlak surette yargılanacaklar.” dedi.





Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, OHAL Komisyonu’nun, itirazına yönelik red kararını eleştirdi. KHK ile ihraç edilen bir doktor olarak Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme (OHAL) Komisyonu’na yaptığı başvurunun reddedildiğini belirterek, kararın “haksız ve hukuksuz” şekilde verildiğini söyledi.





Milletvekili seçilmeden önce de barış ve insan hakları savunucusu olduğunu anlatan Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımdan dolayı görevinden ihraç edildiğini belirtti.





Gergerlioğlu, OHAL Komisyonu’na itirazının üzerinden 710 gün geçtikten sonra red kararı verildiğini belirterek, “Yüzlerce, binlerce kişiye yaptıkları haksız muamelelerin hesabını soran Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’na böyle cevap verdiler” dedi.





‘KOMİSYON HAKSIZ VE HUKUKSUZ KARARLAR VERİYOR’





OHAL Komisyonu haksız, hukuksuz gerekçeler ile insanların yaptığı başvuruların zaten yüzde 90’ına ret verdiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Toplam başvuru sayısı 126 bin 300. Başvurusu sonuçlananlar 110 bin 250. Hala incelemede olanlar 16 bin 50”dedi.





Komisyonunun iki yıl için kurulduğunu, daha sonra iki kez birer yıllık uzatma aldığını ifade eden Gergerlioğlu, “Bu arada onbinlerce insan işsiz, güçsüz yani bakın çocuğunun engelli aylığını alacak gidiyor engelli aylığını vermiyorlar, diyorlar ki: ‘Seni devlet ihraç etmiş, sen düşmansın, teröristsin, vatan hainisin. Senin engelli çocuğuna bile engelli aylığı vermeyiz. Senin bankada hesap bile açmana fırsat vermeyiz, tapusal işlem yapmana fırsat vermeyiz, yurtdışından sana para gönderilse onu çekmene bile fırsat vermeyiz.’ Bu durumda yaşayan KHK’lılar 4 yıldır bekliyor, bu beyefendiler daha insanların işlemlerini bitirecekler, yaptıkları işlem de yüzde 90’ı ret. Böyle rezalet bir durum. Ret gerekçeleri de işte benim gibi.” diye konuştu.







‘MAHKEMEYE GİTMELERİ ENGELLENDİ’





KHK’lıların 4.5 yıldır mahkemeye gitmesi engellendiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Çünkü bir devlet komisyonu olan OHAL Komisyonu’ndan bir cevap alamadıkları için yargıya gidemiyorlar! Yargıya gidecek, diyelim ret aldı, ‘Ben nereye gideceğim?’ İdare Mahkemesi’ne o reddederse Bölge İdare, o redderse Danıştay’a, o redderse Anayasa Mahkemesi o redderse AİHM, Allah bilir sonucu alacağımız tazminatı torunlarımız görecek.” diye konuştu.





‘NAZİ UYGULAMASI TÜRKİYE’DEN GİDECEK’





KHK’lıların sonunda haklı duruma geleceklerini anlatan Gergerlioğlu, “KHK’lar gidecek biz kalacağız! Bu haksız, hukuksuz, zulüm KHK’larınız istediği kadar yasalara çevrilmiş olsun, yarın öbür gün yeni yasalar çıkarak bu zalimliği iptal edeceğiz inşallah ve bu Nazi uygulamasına benzeyen dönem inşallah Türkiye’den gidecektir!” şeklinde konuştu.





OHAL Komisyonu yetkililerine seslenen Gergerlioğlu, şunları söyledi: “Onlar yargı zırhı ile kuşanmış durumdalar. Yargı zırhı ile verdikleri tüm haksız, hukuksuz kararlar için yargılanmıyorlar ama bilsinler ki yarın öbür gün kendilerini şu anda koruyan o yargı zırhları üstlerinden kalkar ve mutlaka yargılanırlar!!! Yüzbinlerce kişinin bu dünyada da öte dünyada ahını almış durumdalar. Bu saçma sapan kararlar ile baki kalmayacaklar, bilsinler ki onların yarın öbür gün bu ülkeye hukuk geldiğinde o yargı zırhları kaldırılacak ve mutlak surette yargılanacaklar, mutlak surette yargılanacaklar!!!”