OHAL Komisyonu, 100 bine yakın başvuruyu reddetti

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra ilan edilen OHAL’in ardından kurulan ve 22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başlayan komisyon, söz konusu başvuruların yalnıza 13 bin 170'ini kabul etti.









3 yıldan uzun süredir başvurular hakkında karar veren OHAL Komisyonu, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89’u hakkında karar verdi. Ayrıca 3 bin 520 dosya için ön inceleme kararı verildi. Komisyon tarafından 112 bin 310 başvuru hakkında karar verilirken 14 bin 320 dosyanın ise incelemesi devam ediyor.





Komisyon, 126 bin 630 başvurudan 99 bin 140’ını reddetti. Komisyon böylece başvuruların yüzde 78'inden fazlasına olumsuz cevap vermiş oldu.





OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma işlevi gerçekleştirildi. Toplam 131 bin 922 tedbir işleminin ise 3 bin 213’ü rütbe alma, 270’i yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761’i kurum ve kuruluş kapatma oldu.