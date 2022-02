OHAL Komisyonu’ndan skandal ret kararı!

15 Temmuz'un ardından oluşturulan OHAL Komisyonu’nun 30 Aralık 2021 tarihinde yaptığı son açıklamaya göre, 126 bin 783 başvurunun 16 bin 60’ına “kabul”, 104 bin 643’üne ise “ret” kararları verildi. Verdiği ret kararlarından biri de ihraç öğretmen Ceren Bilen'e aitti.







Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Eğitim-Sen üyesi Ceren Bilen’in, OHAL Komisyonu’nda beklediği başvurusu karara bağlandı. Komisyon, bugüne kadar görülmemiş bir ‘ret’ gerekçesi açıkladı. Bilen, kendisine tebliğ edilen gerekçeyi gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü komisyon bir dosya numarası paylaşıp Bilen için, “Bu dosya kapsamında ismi geçiyor” dedi. Ancak söz konusu dosyada Bilen’in ismi yer almıyor.





KOMİSYONA GÖRE YARGILANIP BERAAT ETMİŞ





Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, 15 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca Gaziantep, Hakkari, Mardin gibi illerde çalışan sınıf öğretmeni Ceren Bilen, 29 Ekim 2016’da yayımlanan KHK ile mesleğinden ihraç edildi. Bilen, göreve dönmek için OHAL Komisyonu’na başvurdu. Komisyonda bekleyen dosya yıllar sonra karara bağlandı. Komisyon, ‘ret’ kararında, “Temin edilen bilgilerde başvurucu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2016/5914 numaralı soruşturma dosyası kapsamında kovuşturma olmadığına dair karar verildiği” ifadeleri yer aldı.





Bilen, ‘ret’ kararını görünce araştırma yapmaya başladı. Söz konusu komisyonun işaret ettiği numaradan dosyaya ulaşan Bilen, bu dosya kapsamında hiç yargılanmadığını ve bu dosyada isminin geçmediğini gördü. Ayrıca bu dosyanın varlığıyla ilgili Bilen’e, daha önce herhangi bir bilgi verilmediği de ortaya çıktı.





BİR BAŞKA ‘RET’ GEREKÇESİNDE ADI VERİLMEYEN KURUM





OHAL Komisyonu, Bilen’in göreve iade edilmemesiyle ilgili açıkladığı başka bir gerekçe de adı açıklanmayan kurum oldu. Komisyonun yanıtında bu konuyla ilgili de, “Komisyonumuza intikal ettirilen personel bilgi dosyasında başvurucu hakkında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu yönünde kurum kanaatinin bulunduğu tespitine yer verildiği tespit edilmiştir” ifadesi yer aldı.





Bilen, bu kurum için, “Hangi kurum benim hakkımda böyle bir kanaate varıp bunu komisyona bildiriyor? Bunu bilmek hakkım” dedi.





‘HEP BİRLİKTE ÖĞRENDİK’





OHAL Komisyonu’nun ‘ret’ kararına tepki gösteren Bilen, şunları söyledi: “29 Ekim 2016’da hiçbir gerekçe gösterilmeden gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararnameyle binlerce kişiyle birlikte işsiz kaldığımı öğrendim. İlerleyen saatler, günler ve yıllarda sadece işsiz kalmadığımızı, bir daha hiçbir kurumda çalışamayacağımızı, birçok haktan mahrum bırakıldığımızı, pasaportlarımızın iptal edildiğini, kredi çekemeyeceğimizi, kredi kartı alamayacağımızı, ev araba alamayacağımızı, yeni bir üniversite okusak dahi çalışamayacağımızı, sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağımızı, kendimize ait bir bakkal bile acamayacağımızı ,saçma sapan bir sürü nedenden gözaltına alınacağımızı, tutuklanacağımızı, uğradığımız bu haksızlıkla mücadele etmeye çalışırken hastalanacağımızı, bazılarımızın bedeninin bütün bunlara dayanamayıp aramızdan ayrılacağını ve daha aklıma gelmeyen birbir çeşit engelle karşılaşacağımızı da öğrenecektik. Nitekim hep birlikte öğrendik ama sadece biz KHK’lılar değil bizimle birlikte ailelerimiz, çocuklarımız yakınlarımız da öğrendi. Her engele onlar da takıldı bizimle birlikte. Benim gibi şanslı olanlar her düştüğünde dostlarının, yoldaşlarının, sevdiklerinin yardımıyla ve mücadele kültürünün inancıyla her seferinde yeninden kalktık ayağa eskisinden daha güçlü ve inançlı bir biçimde.”





‘KOMİSYONUN KARARINI TAM 5.5 YIL BEKLEDİM’





5.5 OHAL Komisyonu’ndan karar beklediğini anlatan Bilen konuşmasına şöyle devam etti: “Böyle böyle beklemeyi öğrettiler bize. ‘Ağaç kökü yesinler’ diyerek açlıkla terbiye etmeye çalışanlar zamanın acımasız rolünü de es geçmedi tabii. Ben tam 5.5 yıl bekledim OHAL Komisyonu’nun hakkımda ileri süreceği gerekçeyi ve geldi… İşe dönmek için yaptığım başvuruyu; 2016 yılında açılmış, bir grup insanın örgüt üyeliğinden yargılandığı, adımın sanımın dahi geçmediği, ne sanığı ne tanığı, komşusu bile olmadığım bir dosyadan yargılanıp takipsizlik almışım gibi yalan bir gerekçeyle hakkımda kim olduklarını bilmediğim birtakım kişilerin örgütsel bağlantılarım olduğu yönündeki ” kanaatini ” de ekleyerek reddetti. Güler misin ağlar mısın? Daha komiğini anlatayım: Komisyon, bir erkek arkadaşımın başvurusunu erkeklerin üye olamayacağı bir kadın derneğine üyeymiş gibi gösterip reddetti. Eminim bunların üzerine çok daha abuk sabuk gerekçeler sıralayabilecek onlarca karar vardır. Bizim hali ahvalimiz budur. Adalet mi? Şimdilik bir fıkra tadında memleketimizde birbirimize anlatıp gülüyoruz. O adalet herkese bir gün lazım olacak.”