Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu raporu: Başvuruların yüzde 88’i reddedildi /14 Mart 2021 13:11

OHAL Komisyonu raporu: Başvuruların yüzde 88’i reddedildi

Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu ‘2020 Faaliyet Raporu’ yayımlandı.

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu (OHAL Komisyonu) 2020 yılına ait faaliyet raporunu yayınladı.

Rapora göre son üç yılda komisyona 126 bin 630 başvuru yapıldı. Başvuruların 13 bin 170’i kabul edilirken 99 bin 140’ı hakkında ret kararı verildi. Buna göre komisyon, başvuruların yüzde 88.2’sini reddetti, yüzde 11.8’ini de kabul etti. Komisyon, 14 bin 320 başvuruya yönelik incelemelerini de sürdürüyor. 

TMSF ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden edinilen veriler karşılaştırıldığında komisyona başvuruda bulunan 11 bin 516 kişinin, başka bankalardan kredi çekerek edindikleri paraları destek amacıyla Bank Asya’daki hesaplarına yatırdıkları tespit edildi.

Aynı dönemde Bank Asya’da 465 bin yeni hesap açıldığı ve destek amaçlı hesaplara giren tutarın 2 milyar 369 milyon TL olduğu belirtildi.

Raporda, 2009, 2010 ve 2011 KPSS, 2012 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, 2013 Vergi Müfettiş Yardımcılığı, 2012 Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı, 2012 Kaymakamlık, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı, 2009 SPK Uzman Yardımcılığı, 2013 Sayıştay Denetçiliği sınavları ile 2013 ALES sorularının sızdırıldığı bilgisi de yer aldı
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