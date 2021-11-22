'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

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KİTLESEL, EYLEMSEL BİR KABUL OLUŞUYOR: ANAYASA YOK SAYILACAK





Çalıkuşu, şu ifadeleri kullandı: “Bürokrasiye, yargıya Anayasayı ihlal cümlesinden çok geniş bir kadro giriyor aslında. Anayasayı yok sayma, topluca bir az evvel söylediğiniz gibi kitlesel, eylemsel bir kabul oluşuyor artık: Anayasa yok sayılacak”





OHAL KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİ KİM?





Komisyon başkanI Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş.



Komisyon üyeleri:



Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Danıştay Tetkik Hakimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanı Esat Işık, Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ile Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyesi Salih Tanrıkulu.



KRT TV’de Çiğdem Akdemir’in sunduğu ‘Söz Meclisi’ programına konuk olan Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, OHAL Komisyonu üyelerinin Anayasa’yı ihlal suçu işlediğini belirtti.Çalıkuşu, şöyle konuştu: “OHAL Komisyonu’nun üyeleri şu andaki üyeleri her kimse o 7 kişi onlar da Anayasa’yı ihlal suçunu işliyorlar. Beraat etmiş, Anayasa Mahkemesi’nden ihlal kararı var, AİHM’den ihlal kararı var benim baktığım davalar var. AİHM’den de ihlal kararı var. Buna rağmen ret kararı veriyorlar. Aynı Alparslan Altan dosyasındaki gibi ve bir tane daha tanıdığım isim var o da profesördür kendisi istifa etmişti. İstifa etmiş olmasına rağmen kendisini KHK listesinde gördü ve hiçbir işlem yapmadan başvuruyu bekletiyorlar. Yani istifa etmiş insanı bile ihraç etmiş olmayı başarabildi bu adamlar. OHAL Komisyonu’nun üyeleri. Enteresan.”Adalet Bakanı @abdulhamitgul caf caflı hukuk tanımlarını bırak. Anayasal düzen için eyleme geç. OHAL Komisyonu senin gözünün önünde anayasal suç işliyor. O caf caflı adalet güzellemelerin seni kurtaramaz!Anayasayı ihlal suçuna bürokrasiden ve yargıdan çok kimsenin dahil olduğunu belirten Çalıkuşu, anayasayı ihlal etme ve anayasayı yok sayma konusunda kitlesel ve eylemsel bir kabul oluşmaya başladığını söyledi.