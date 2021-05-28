OHAL komisyonunda 100 binden fazla başvuruya ret

15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişiminin ardından, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yapılan ihraç ve kapatma gibi işlemlerde, itirazların incelenmesi için kurulan Olağanüstü Hal işlemlerini İnceleme Komisyonu yazılı açıklama yaptı.





BAŞVURULARIN YÜZDE 91'İNDE KARAR VERİLDİ

KHK işlemlerine ilişkin itiraz incelemelerinin 22 Aralık 2017'de başladığının belirtildiği açıklamada, bugüne kadar yapılan başvuru sayısının 126 bin 674 olduğu, bu başvurulardan 115 bin 130'u üzerinde karar verdiği belirtildi. Açıklamada, "Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yüzde 91'i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır" denildi. 11 bin 544 başvuru üzerindeki incelemenin ise sürdüğü aktarıldı.





Verilen 115 bin 130 karardan, 101 bin 58'inin ihlal iddiasının reddi yönünde olduğu, 14 bin 72 başvurunun ise kabul edildiği açıklandı.