OHAL Komisyonu'ndan 'ret' yağdı

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyon, incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başladı.







AA’nın komisyonun açıklamasından aktardığına göre başvuruların 103 bin 365’i reddedildi 15 bin 50’si kabul edildi, 8 bin 343 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece başvuruların yaklaşık yüzde 93’ü sonuçlandırılmış oldu.





Kabul kararıyla mesleğine dönenlerin yanı sıra aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.







Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor.







HSK 60 gün içinde iptal davası açabiliyor





OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.





Başvurucular, ‘ohalkomisyonu.tccb.gov.tr’ internet adresindeki ‘OHAL Komisyonu başvuru takip sistemi’ üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.



