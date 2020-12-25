Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı /25 Aralık 2020 12:14

OHAL Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, komisyonun 2 yıl içinde, 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünü karara bağladığını, başvurulardan 88 bin 700'ünün reddedildiğini, 9 bin 600'ünün ise kabul edildiğini bildirdi.

Ocak 2020’de yayımlanan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu’na göre OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile 131 bin 922 "tedbir" gerçekleşti. OHAL’de en az 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi, 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı, 3 bin 213 personelin rütbesi alındı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle 21 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 18 Temmuz 2018 itibarı ile sona erdi. OHAL toplamda 7 kez uzatılarak 2 yıl sürdü.
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