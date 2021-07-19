Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Meclis'ten geçti: İhraç, el koyma, 12 gün gözaltı uygulaması bir yıl daha uzatıldı /19 Temmuz 2021 11:58

OHAL Meclis'ten geçti: İhraç, el koyma, 12 gün gözaltı uygulaması bir yıl daha uzatıldı

Muhalefetin ve toplumun büyük kesiminin tepkisini çeken OHAL düzenlemelerinin uzatılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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OHAL sonrası tedbirlerin uzatılması, işverene asgari ücret desteği, çek cezalarına erteleme gibi maddeleri barındıran torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 

Torba yasa içinde yer alan ve sabah saatlerinde kabul edilen yasa ile, ek gözaltılarda ve kamudan ihraçlarda süre uzatıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum atama yetkisi de 3 yıl daha devam edecek. AKP’nin daha önce açıkladığı gibi gözaltı sürelerinin 12 güne kadar çıkarılabilmesine olanak sağlayan yasal düzenlemenin süresi 31 Temmuz itibarıyla bir yıl daha uzatıldı.

'1 YILA İNDİRDİK' DEMİŞTİ

- Düzenlemeyle keyfi uygulamaya açık terörle mücadele yasası kapsamında ek gözaltı ve kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce yaptığı açıklamada gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzatılması teklifini revize ederek 1 yıla indirdiklerini belirtmişti.

- Ayrıca aynı uygulamada örgüt aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uygulanacak. TMSF'de şu an en az 800 şirket bulunuyor.
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