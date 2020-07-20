OHAL ve KHK darbeleriyle hayalleri yok edilen gençlerden ‘rap’li mesaj

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Tarık, Ali ve Numan; Ümit Nağmeleri vasıtasıyla bir araya gelerek Türkiye’de yaşadıkları zorlu süreci müzikle anlattı.

İllegal isimli parçanın bestesini ve sözlerini Tarık, rap bölümünün sözlerini Ali, klibi ise Numan hazırladı. Şarkının seslendirmesini ise yıllar önce Türkçe Olimpiyatları’ndan tanınan ses sanatçısı olan Ayhan icra etti.





Ümit Nağmeleri’nin hazırladığı video, insan hakları ihlallerini dile getirmesi ile tanınan Advocates of Silenced Turkey’in (AST) ‘Tutsaklara Vefa Programı’ etkinliğinde yayınlandı.