Samanyolu Haber /Gündem / OHAL ve KHK darbeleriyle hayalleri yok edilen gençlerden ‘rap’li mesaj /20 Temmuz 2020 10:01

OHAL ve KHK darbeleriyle hayalleri yok edilen gençlerden ‘rap’li mesaj

OHAL ve uygulamaya konulan KHK’lar nedeniyle mağdur edilen ve aileleri ile birlikte Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan 3 genç yaşadıkları zorlukları bir rap parçası ile anlattı.

SHABER3.COM

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Tarık, Ali ve Numan; Ümit Nağmeleri vasıtasıyla bir araya gelerek Türkiye’de yaşadıkları zorlu süreci müzikle anlattı.



İllegal isimli parçanın bestesini ve sözlerini Tarık, rap bölümünün sözlerini Ali, klibi ise Numan hazırladı. Şarkının seslendirmesini ise yıllar önce Türkçe Olimpiyatları’ndan tanınan ses sanatçısı olan Ayhan icra etti.

Ümit Nağmeleri’nin hazırladığı video, insan hakları ihlallerini dile getirmesi ile tanınan Advocates of Silenced Turkey’in (AST) ‘Tutsaklara Vefa Programı’ etkinliğinde yayınlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OHAL ve KHK darbeleriyle hayalleri yok edilen gençlerden... Sonraki Haber >>

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:47