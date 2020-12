İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe konuşmasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerine dönüp, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.







Mardin’de polisler üniforma yerine “OHH” yazılı tişörtler giyerek görevlerini sürdürdü. Fotoğrafları Mardin İl Emniyet Müdürlüğü resmi Facebook hesabında paylaştı.