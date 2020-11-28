Okan Bato çok büyük paralar götürdü, yüzlerce kişiyi gözaltına aldırdı

Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından yakalanan ve Arjantin'de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş ifşaatlarına devam ediyor.





Arjantin'den iltica talebinde bulunan, bu sebeple Türkiye'de karıştığı suçları ve AKP ile ilişkilerini kamuoyuna açıklayan Kurtuluş Gazeteci Ahmet Nesin'le telefonla konuştu.





Kurtuluş, İzmir'de birçok hayırsever, işadamı, kamu görevlisi ve ev hanımı olmak üzere binlerce Hizmet Gönüllüsünü tutuklatan savcı olarak bilinen Okan Bato'nun ismini vererek F... borsasından çok para götürdüğünü söyledi.





Ahmet Nesin ve Serkan Kurtuluş arasında geçen telefon görüşmesi kaydının bir bölümü şöyle:







AHMET NESİN: Şimdi bir de bu Okan Bato var değil mi işin içinde?







SERKAN KURTULUŞ: Evet. İzmir Başsavcı vekili.





AHMET NESİN: Onun payı ne?





SERKAN KURTULUŞ: O başrol.





AHMET NESİN: Başrol. Başsavcı yardımcısı.





SERKAN KURTULUŞ: Tabii onu bir ara kahraman gibi gösterdiler. Bunun Çağrı diye adlandırdık aslında yazlık komşusunun oğlu var Çağrı, reklam ajansı kurdular bununla ilgili, Ahmet Kurtuluşun da çok fazla açıklamaları var aynı zamanda bu Çağrı gözaltına alındı, Çağrı’nın da şeyleri var, İzmir’deki bu büyük cemaatçi iş adamları da söylüyorlar, daha sonra Okan Batu’yu pasifize ettiler sadece aile işlerinden sorumlu savcı vekili yaptılar yani bu daha önce terör örgütü suçlarına bakan savcı vekili bütün bu cemaatle PKK ile suç örgütleriyle ilgili operasyon yapan kısmın başındaki başsavcı vekiliydi daha sonra onu pasifize ettiler. Aileden sorumlu başsavcı vekili yaptılar. Ama bütün bu trafiklerin içinde o ve istihbarat şube müdür Kudret Dikmen ve MİT Bölge Başkanı Gürbüz Yüksel mesela bu Aydın Belediye Başkanı CHP’li, onun da üst düzey bir cemaat yöneticisi ile görüştüğüne dair bir kayıt var, rica ediyor, bu Gürbüz Yüksel Okan Bato ile beraber, onun o işini hallediyorlar daha sonra Aydın’da, büyük bir ihale veriyorlar Aydın Belediyesi’nde Ahmet Kurtuluş’un üstüne falan yapıyorlar. Bütün bunları bu gazeteci Serdar bütün bunları ifşa etti zaten dosyadan buldular bütün bu ifadeleri falan çıkardılar, her şey çok ortada yani Okan Bato çok büyük paralar aldı bu iş adamlarından birçok kişiyi itirafçı gösterip aslında itirafçı bile değil, itirafçı gösterip tutuklanmalarını sağladılar çok büyük paralar aldılar.





AHMET NESİN: Peki hemen hemen, yani sen bir bölgeyi biliyorsun ama, AKP’nin bu tip işlere karışmamış bir kısmı var mı acaba?





SERKAN KURTULUŞ: Zannetmiyorum, bunların politikası bu yani ben yalnızca İzmir’e şahidim ama bunların her bölgede bu yapılanmaları var.

Serkan Kurtuluş, Arjantin'de tutuklanmıştı



AHMET NESİN: Peki nasıl altından kalkacak? Sonuçta insanlar bir şekilde ya konuşmak isteyecek ya korkudan ya da artık senin gibi “bu kadarı fazla” senin geldiğin nokta o sanırım.





SERKAN KURTULUŞ: Evet.





AHMET NESİN: Yani “bu kadarı fazla” noktasına geldiğin için sen vazgeçiyorsun senin söyleminle. Yani bu nasıl bir güvendir böyle ki, her bölgede böyle insanlarla bunu yapacaksın?





SERKAN KURTULUŞ: Mesela Süleyman Gençel olayında, çok çok kalabalık işlek olan bir yerde, bütün kamera kayıtlarını sildiler ve bu olaydan önce bize güvence verdiler dediler “çok rahat olun kamera kayıtları silinecek hiçbir şekilde hiçbir şey olmayacak” bütün kamera kayıtları silindi, işlem yapılmadı, emniyet ellerinde, adliye ellerinde yani o güç ellerinde olduğu için çok rahatlar istedikleri delilleri yok edebiliyorlar, sahte delil oluşturabiliyorlar kalem ellerinde, kılıç ellerinde, her şeyi yapabiliyorlar.





AHMET NESİN: Evet ama sonunda senin gibi bir insan çıkıyor, kamera kaydına gerek yok, “ben yaptım” diyorsun ya da “ben şuna aracı oldum” diyorsun olay bitiyor sonuçta.





SERKAN KURTULUŞ: Evet sonunu düşünmüyorlar herhalde o an o şeyin içinde. Tabii illa ki çok kişi çıkacak mesela bugün Ahmet Kurtuluş’un şoförü de çok şey anlatıyor ben onun çok daha fazla şey anlatacağını da düşünüyorum. Mutlaka Kudret Dikmen de yani o da yolda kaldı kendi düşüncesine göre, bugün anlatmasa bile illaki AKP iktidardan düşecek son dönemlerini yaşıyor yani ben herkesin bir şekilde konuşacağını düşünüyorum.





AHMET NESİN: Kudret Dikmen de önemli bir noktada esasında.





SERKAN KURTULUŞ: Kudret Dikmen istihbarat şube müdürü iken bütün bu olaylar olduktan sonra, resmen aslında ödüllendirildi gibi, Ankara’ya İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı yaptılar. Yani İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden aldılar, Ankara İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı yaptılar. Ahmet Kurtuluş açıklama yaptıktan sonra onu şeyden aldılar.





AHMET NESİN: Şimdi seni Fethullah Gülen’ci olmakla suçluyorlar sanırım.





SERKAN KURTULUŞ: Beni daha çok şey diyorlar işte cemaatle iş birliği yapıyor, Türkiye’yi sanık sandalyesine oturtmaya çalışıyor falan ama ben bunları Gürcistan’dayken de söylüyordum şimdi de söylüyorum doğruları söylüyorum. Onlar bunu söyleyecekler diyecekler ki, onların söylediği çok da önemli değil aslında benim için ben bildiğim doğruları her şeyi anlatıyorum, anlatacağım. Yani ben Andrew Brunson olayını kabul etseydim bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti. Ben onu kabul etmedikten sonra onlar da açıklamaları yapmaya başladıktan sonra sahte deliller oluşturdular önce daha sonra da ilk konuşmayı cemaatle yaptım neden cemaatle yaptım? Daha önce çok Twitter’da yazdım “gazeteciler” dedim, “cesur savcılar gazeteciler” dedim, yazdım Twitter’da kimse ilgilenmedi, gönderdiğim kimse yazmadı ben de cemaatin bunları yazabileceğini üstüne gidebileceğini düşündüğüm için, Said Sefa’nın telefonuna ulaştım onunla görüştüm yani özellikle onunla görüşmemdeki sebep buydu. Tabii onlar bunu farklı yorumluyorlar farklı şeylere getiriyorlar. En kolay yapacakları şey yaftalamak.





AHMET NESİN: Son bir soracağım. Binali Yıldırım’ın oğullarından biri bu işin içinde mi yoksa Binali Yıldırım başbakan olarak falan mı bu işin içinde.





SERKAN KURTULUŞ: Nükhet Hotar, Ankara’da bir şey olduğunda direkt Binali Yıldırım ile görüşüyordu ama o paralardan Binali Yıldırım’ın oğluna bir de bu F... Borsası’ndan alınan paralardan bir kısmının, Binali Yıldırım’ın oğluna gittiğini biliyorum duydum. Tabii gözlerimle şahit olmadım ama konuşma olarak duydum.





AHMET NESİN: Evet bir oğlu çünkü o tipte birisi olduğu söyleniyor hep başından sonuna kadar.





SERKAN KURTULUŞ: Şimdi paraların alındığına gözümle şahit olmadım gözümle şahit oldum desem yalan olur ama konuşmalardan duydum. Binali Yıldırım’ın oğluna para gittiğini duydum.





AHMET NESİN: Tamam çok teşekkür ediyorum o zaman.





SERKAN KURTULUŞ: Ben teşekkür ederim.



