Samanyolu Haber /Medya / Okan Bayülgen: Bilseydim bu kadar küfür etmezdim /12 Aralık 2021 18:49

Okan Bayülgen: Bilseydim bu kadar küfür etmezdim

"Bu 90'larda ne varmış... Ben bilseydim 90'lardan sonra, 90'ların bu kadar kıymetinin bilineceğini, bu kadar küfür etmezdim 90'ları yaşarken" diyen Okan Bayülgen, ünlü şarkıcı Tarkan ile ilgili olarak da "Tarkan yeteri kadar üretmedi, çok az üretti. Tarkan, az kanallı dönemin son yıldızıydı." ifadelerini kullandı.

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Haber Global'de, Okan Bayülgen'in sunumuyla ekranlara gelen 'Uykusuzlar Kulübü' programının bu haftaki konukları Evrencan Gündüz ve Fatih Ürek oldu.

Programın bir bölümünde, 2000'li yılların verilen müzikal eserler açısından bekleneni vermediği ve bu yüzden 90'lara özlem duyulduğu konuşuldu.

"Bu 90'larda ne varmış... Ben bilseydim 90'lardan sonra, 90'ların bu kadar kıymetinin bilineceğini, vallahi bu kadar küfür etmezdim 90'ları yaşarken" diyen Bayülgen, "80'leri de çok kötü yaptık. 90'lar da çok kötüydü. 2000'lerden ümitliydim, daha da fena geçti. Mesela hiç 2000'ler partisi yapılmıyor" dedi.

'TARKAN, AZ KANALLI DÖNEMİN SON YILDIZIYDI'

"Tarkan üretmedi, ben ona bağlıyorum" diyen Bayülgen, "Tarkan yeteri kadar üretmedi, çok az üretti. Tarkan, az kanallı dönemin son yıldızıydı. Şimdi star yok. Bana göre çok star var, bana göre birçok genç star hakikaten. Star kumaşı var, star üretimi var, her şey star olmasına uygun... Ama star yapacak müessese yok" ifadelerini kullandı.
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