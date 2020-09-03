Okan Bayülgen ekranlara bu programla geri dönüyor

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, tv100 ekranlarında "Okan Bayülgen ile Nokta" adlı programla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.





Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, tv100’de yapacağı yeni programıyla birlikte ekranlara yeniden geri dönüyor. Salı akşamlar saat 21:30'da yayınlanacak Okan Bayülgen ile Nokta'nın ilk bölümü 8 Eylül Salı günü tv100 ekranlarında yayınlanacak.





Programın her bölümünde Okan Bayülgen birbirinden özel konukları ağırlayacak.





Her bölümde tek bir konuğun yer alacağı Nokta programında Okan Bayülgen kendi tarzıyla soracak, konuğu yanıtlayacak.





Okan Bayülgen ayrıca 8 Eylül'den itibaren Show Radyo'daki programına da kaldığı yerden devam edecek. Bayülgen, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında Show Radyo'da dinleyicilerine seslenecek.