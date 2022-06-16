Samanyolu Haber /Medya / Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi: Durumu iyi /16 Haziran 2022 20:26

Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi: Durumu iyi

Rol aldığı tiyatro oyunu öncesinde kalp spazmı geçiren ve hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve televizyoncu Okan Bayülgen'in durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

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Ünlü oyuncu ve televizyoncu Okan Bayülgen'in kalp spazmı geçirdiği aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan Bayülgen'in durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Okan Bayülgen, önceki gün rol aldığı "Amadeus" adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü ismin kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı. Oyununun da bu ay sonuna ertelendiği öğrenildi.

Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı.

Bayülgen'in ertelenen "Amadeus" oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak. Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü isim, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
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