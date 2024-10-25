Samanyolu Haber /Spor / Okan Buruk acil ameliyata alınıyor /25 Ekim 2024 16:11

Okan Buruk acil ameliyata alınıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik adam acil ameliyata alınıyor.

SHABER3.COM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisitini patladığı ve acilen ameliyata alınacağı öğrenildi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ani bir sağlık sorunu nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Apandisitinin patladığı öğrenilen Okan Buruk acil olarak ameliyata alınıyor. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını sürdürürken gelen bu haber camiada endişe yarattı.

Tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.
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