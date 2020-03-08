Samanyolu Haber /Spor / Okan Buruk, Fenerbahçe'ye mi gidiyor? /08 Mart 2020 17:44

Okan Buruk, Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Spor yazarı Ali Ece, NTV'de yayınlanan '90+' programında Fenerbahçe'nin son durumu ve teknik direktör arayışlarını değerlendirdi.

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Ersun Yanal’la yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Spor yazarı Ali Ece’den sarı-lacivertli yönetime teknik direktör arayışları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Eli Ece’nin açıklamaları…

‘Acilen karar alınmalı’

“F.Bahçe yönetimi acilen karar almamalı. Türkiye Kupası’nda Kadıköy’de Trabzonspor’la oynayacaklar. Emre Belözoğlu defalarca ezeli rekabette başarılı performans sergilemiş isim. Okan Buruk futbolu Emre’ye göre erken yaşta bıraktığı için teknik direktörlük için bütün gerekli çalışmaları yaptı. Teknik direktör olduktan sonra da devam etti. Okan Buruk, Sergen Yalçın örneklerinde şunu görüyoruz. Düşük bütçeli takımda kafa patlatarak Türkiye’de o kadronun yetenek toplamından daha yetenekli futbol oynatan iki isim.

‘Uzun vadeli Okan Buruk’u düşünürüm’

Niye Okan Buruk dedim? Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam gelecek sezon uzun vadeli olarak Okan Buruk’u düşünürüm. Daha önce çeşitli mecralarda bunu konuştu. Inter örneği Conte. Allah aşkına Conte hangi kulübün efsanesidir? Juventus’un bu büyük galibiyet serisini başlatan Conte sonra Allegri geliyor. Inter bu sene büyük bir ezberi bozdu. Inter-Juventus en büyük derbidir.

‘Terim istediği müddetçe G.Saray’ı çalıştırır’

Niye Okan Buruk? Uzun vadede Conte örneğinde olduğu gibi. Fatih Terim istediği müddetçe Galatasaray’ı çalıştırır. Başarılı olma ihtimali hep yüksektir. Terim’den sonra ne olacak? Genelde haklı çıktı. Teknik direktörlüğü bıraktığı gün başkan olur. Aklın yolu bir. Fenerbahçe Okan Buruk’u getirmeli. Çünkü Fatih Terim’den sonra Galatasaray’ın en büyük teknik direktör kozu o.
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