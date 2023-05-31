Okan Buruk rekor kırdı! 30 yıl sonra büyük tesadüf

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray’da 23. şampiyonluğun altına teknik direktör Okan Buruk imza attı…



Futbolculuk döneminde Galatasaray ile 7 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 Süper Kupa kaldıran Okan Buruk 49 yaşında sarı kırmızılı camiaya geldiği ilk sezonda teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaştı.



1992-1993 sezonunda yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında futbolcu olarak Galatasaray ile ilk şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk 30 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak aynı tarihte şampiyonluk sevinci yaşadı.



Ayağında kırık olduğu için o maçta oynamayan Buruk, Galatasaray’ın Ankaragücü’nü 8-0 mağlup ettiği maçın ardından mutlu sona ulaşmıştı.



EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINA ULAŞTI



Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig’in (eski adıyla Birinci Lig) kurulduğu 1959’dan bu yana Galatasaray’ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.4’le en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.

SÜPER LİG’İN EN İYİSİ



Süper Lig’de Galatasaray’ın başında çıktığı 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 82 puan toplayan 49 yaşındaki teknik adam, sarı kırmızılı takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan hoca unvanının sahibi oldu.



Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%76.5) ve puan ortalaması (2.4) yakalayan Türk teknik direktör unvanının sahibi de Okan Buruk oldu.



Okan Buruk’u, 1960 yılının ilk 6 ayında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 45 puan toplayıp (3 puanlı sisteme göre hesaplandı) 2.37 ortalamaya ulaşan Coşkun Özarı takip etti.



Galatasaray’ı en çok şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör olan sarı kırmızılı takımın efsanesi Fatih Terim’in ise 1.99’luk puan ortalaması bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK 3. BÜYÜK KUPASI



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir’de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.



Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü kupayı kaldırdı.