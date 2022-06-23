Okan Buruk resmen Galatasaray'da!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık mukavele imzaladı. Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un sözleşme detaylarını da Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.





İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır."