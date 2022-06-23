Samanyolu Haber /Gündem / Okan Buruk resmen Galatasaray'da! /23 Haziran 2022 11:44

Okan Buruk resmen Galatasaray'da!

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık mukavele imzaladı. Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un sözleşme detaylarını da Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.  

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar  1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.  Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır."
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