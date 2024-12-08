Samanyolu Haber /Spor / Okan Buruk'tan çok sert Barış Alper Yılmaz tepkisi /08 Aralık 2024 19:35

Okan Buruk'tan çok sert Barış Alper Yılmaz tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada son dakikalarda Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyona sert tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Kısa bir konuşma yapan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Bilerek bir oyuncunun kendi mevkisinden koşup, diğer mevkisindeki arkadaşının ayağına bilerek vurması, basması, onu sakatlamak için bir çaba sarf etmesi, VAR hakeminin çağırmasına rağmen pozisyona kırmızı kart vermemesi aslında bugünün özeti. Bir milli oyuncunun, çok değerli bir oyuncunun sakatlandığı bir günde daha fazla konuşulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Maçın sonu bugünün, bundan önceki haftaların özetiydi. İşi bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Bir oyuncumuz sakat. ne olduğunu bilmiyoruz. Bu, milli bir oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı veren bir oyuncu. Çok iyi bir maç oynadık ama maç bu şekilde bitti. Maç içinde çok fazla şey yaşadık. Futbolla ilgili çok fazla konuşulacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun. Teşekkür ederim."
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