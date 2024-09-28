Okan Buruk'tan maç sonu dikkat çeken itiraf: Korktuğumuz başımıza geldi

Maç sonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.





İlk yarı iyi oynadıklarını vurgulayan Buruk, "Bugün maça başladığımız 11 en büyük korkularımızdan biri sakatlıktı, Osimhen'de bu oldu. Çarşamba oynuyoruz, bir sonraki maçımız Perşembe, bize Cumartesiye maç koyuyorlar. Burada sizi sıkıştırıp sakatlayalım Avrupa maçına eksik gidin diyorlar. Sakatlık korkumuz vardı. 4 maç üst üste oynadık, 3 gün sonraya maç konuldu. 3-0'ı bulduk, gol yemeden içeri girsek daha farklı olabilirdi. İkinci yarıya başlangıcımız iyi değildi. Sallai de sakatlandı kasığından. Kaan dışında girenler etkili olamadı. Oyunun devamında ne rakip kaleye gidebildik ne topu tutabildik. Çok net pozisyonlar vermesek de oyunu kendi isteğimizin dışına çıkardık." dedi.





Penaltı kararını da sert sözlere eleştiren Buruk, "Verilen penaltı bence bu senenin ayrı dosyalarından biri. Galatasaray aleyhine verilen penaltılar... Bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bu pozisyon eğer penaltıysa, oyuncu sırtı dönükken kolunu kapatmaya çalışırken koluna geldiğinde penaltı oluyorsa bu oyuncu ne yapacak? Ya hakem hocalarının söylediği yanlış ya bizim gördüğümüz yanlış. Burada oyuncu ne yapabilir? Havaya zıpladığı anda hazır ola mı geçecek? Eğer bu penaltıysa ve bunu VAR çağırıyorsa, ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. Maçtan sonra orta hakeme sorduğumda bana tam olarak penaltı diyemedi... Bu açık bir penaltı diyemedi. Çarpma var, kolu açıktı dedi. Bunu anlamak zor. Resmen rakibi maça ortak ettiler. " dedi.





Sorumluluğu üstlenen Buruk, "Kendi hatalarımızı biliyorum. Son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize ders oldu. Bu dersten ben ve oyuncularım bir şeyler çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu anlamamız gerekecek. Bunu oyuncularıma daha iyi şekilde anlatacağım. Ben de bu maçı ilk yarıda çözdüğümüz 3-0'a getirdiğimiz, yaptığımız hamlelerle oyunu tekrar kazanmak için hamleler yaptık. Buradan ders alacağız. Burada 11'i çıkaran benim, benim sorumluluğumda" dedi.





"Bu puan kaybı bizim için çok sürpriz oldu" diyen Buruk, "Önemsemediğimiz durumlar da oldu. 3-2 iken iki oyunu da oynayamadık, oynamak da istemedik. Form durumu çok yüksek bir Galatasaray vardı. Bazı oyuncuları sakatlık riskini önlemek için dinlendirdik. Ama belki daha farklı düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim. Ama oyunu daha net şekilde bitirmemiz gerekebilirdi. Bir Avrupa maçımız olacak. Dinlenme süremiz olacak. Tabii ki hep kazanarak gitmek istiyorduk. Bu puan kaybı bizim için çok sürpriz oldu" dedi.





Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların gollerini Osimhen (2) ve Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini Fall, Hajradinovic ve Da Costa kaydetti.Forvet oyuncuların durumuna da değinen Buruk, "Bence ürettik. Rakibimiz de maçın başında daha derinde savunmaya çalıştı. 2 forvette Mauro Icardi'nin hareketliliği önemliydi. Hem onun gol hem Osimhen'in golleriyle oynadığımız sistemin doğru olduğunu gösterdik. İki forvetle oyunu daha önde oynadık, daha çok pozisyona girdik. Doğru savunmalar yaptık. İkinci yarı tam tersine geriye gittik. O yüzden bu 2 forveti daha çok kullanacağız. İlk yarıdan çok memnunum" dedi.