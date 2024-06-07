Samanyolu Haber /Spor / Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Mauro Icardi gidiyor mu? /07 Haziran 2024 13:03

Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Mauro Icardi gidiyor mu?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde transfer açıklamasında bulundu. Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili de konuştu.

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la sözleşme uzatılmasına ilişkin imza töreni gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların başarılı çalıştırıcısının şampiyonluğun ardından sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. Okan Buruk için düzenlenen imza törenine, başkan Dursun Özbek de katıldı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, Başkan Vekili Erden Timur'un istifası sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu.

Buruk, "Erden Timur sonrası ayrılacağı söylenen futbolcular var. Bu haberler doğru mu?" sorusuna, "Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış. Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı." yanıtını verdi.
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