Okan Karacan: Durumum ağırlaştı

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) teşhisi konulan oyuncu Okan Karacan, "Son 3 gündür karantinadaydım. Ancak durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek." dedi.





Üç gündür evde tedavi olan oyuncu Karacan durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.





Şahsi Twitter hesabında sağlık durumu hakkında bilgi veren 44 yaşındaki Karacan, "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın." ifadelerini kullandı.





Sunucu ve oyuncu Okan Karacan yıllardır şikâyetçi olduğu fazla kilolarından bir yıl içerisinde kurtulmuştu.





2016'da mide küçültme ameliyatı olan Karacan 1 yılda 60 kilo vermişti.