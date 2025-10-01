Ökkeş Şendiller öldü

Şendiller, Ankara’daki bir hastanede tedavi görüyordu. Ölümü, kurucuları arasında yer aldığı Büyük Birlik Partisi (BBP) yöneticileri tarafından duyuruldu.



Şendiller için yarın TBMM önünde bir cenaze töreni düzenlenecek, cenazesi 3 Ekim’de Kahramanmaraş’ta kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



Katliam ve siyaset geçmişi



19-26 Aralık 1978’de yaşanan Maraş Katliamı’nda resmi rakamlara göre 120 kişi hayatını kaybetti. Katliam, “Güneş Ne Zaman Doğacak” filminin gösterildiği salona atılan bombayla başladı; suç Alevi ve solculara atıldı. Ökkeş Şendiller, Adana Sıkıyönetim Mahkemesi’nde açılan davada bir numaralı sanık olarak yargılandı. Sinemaya bomba atmak suçlamasından beraat etti ve sonrasında soyadını “Şendiller” olarak değiştirdi.



Şendiller, Milliyetçi Çalışma Partisi’nden 1991’de Kahramanmaraş milletvekili seçildi ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda görev yaptı. Daha sonra partiden ayrılarak BBP’yi kurdu ve 2008 yılına kadar partide Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.



Tartışmalı açıklamalar



2008’de TRT’de yayınlanan “Şahların Labirenti” belgeselinde katliamla ilgili yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı. Şendiller, “Alevi-Sünni çatışması yoktu; işin içinde Hrant Dink ve arkadaşlarının kurduğu sol örgütler vardı” ifadelerini kullanmış, sözleri eleştirilere yol açmıştı. Hrant Dink’in ailesi, TRT’ye gönderilen tekzip metninin yayımlanmaması nedeniyle tazminat davası açtı.



Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) ise Şendiller’in programa davet edilmesini kınadı ve TRT Genel Müdürü’nün sorumluluğunu vurguladı.



Neden önemli?



Ökkeş Şendiller’in ölümü, Türkiye’de 1978 Maraş Katliamı’yla ilgili tarihî hafıza, adalet süreçleri ve siyaset açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Katliamın bir numaralı sanığının vefatı, hem geçmiş dönemin yargı süreçleri hem de siyasi hafıza tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor.