Oksijen cihazıyla nefes alan ve yatalak mahkum cezaevinde hayatını kaybetti

Şanlıurfa Halfeti Yukarıgöklü Belediye Başkanı Bazo Yılmaz, tutuklu bulunduğu Urfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde dün gece yaşamını yitirdi.







Kronik Obstrüktif Akciğer (KOAH) hastası olan ve cezaevinde yatalak bir şekilde oksijen cihazı ile yaşamını idame ettiren Yılmaz’a Adli Tıp Kurumu, 8 Şubat 2021’de “cezaevinde kalabilir” raporu vermişti. Rapora dair Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itiraz da reddedilmişti.





Yukarı Göklü (Gogan) eski Belde Belediye Başkanı ve Halfeti Belediye Meclis üyesi Yılmaz, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi olduğu iddiasıyla 12 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. 2018 yılında Yılmaz’a örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 9 yıl hapis cezası verildi.





BİR HAFTADA 4 CENAZE

Yılmaz ile birlikte bir hafta içinde cezaevlerinde ölen insan sayısı 4 oldu. Emekli işçi Ramazan Açıkgöz 16 Ağustos’ta Tavşanlı Cezaevinde, DTK’lı siyasetçi Mehmet Candemir, 15 Ağustos’ta Espiye’de, İbrahim Yıldırım ise 13 Ağustos’ta Elazığ’da öldü.





GÖZALTI SÜRECİNDE ASTIM KOAH’A DÖNDÜ

Bazo Yılmaz’ın ablası Gozel Serçe 4 Nisan 2022’de “Bazo ihtiyaçlarını gideremiyor. Nefes alamıyor. Ölecekse de cezaevinde değil evinde ölsün” diyerek kardeşinin tahliye edilmesini istemişti.







Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Bazo Yılmaz’ın koğuş arkadaşları tarafından 20 Şubat 2022’de İnsan Hakları Urfa Şubesi’ne gönderilen faksta cezaevindeki durumu şöyle anlatıldı:





“Bazo Yılmaz 67 yaşında. Ağır kronik (KOAH) hastalığı bulunan bir arkadaşımız. 2014’te gösterdiği kimi semptomlar sonucu astım teşhisi konuluyor. Bunun üzerine girdiği tedavi sürecinde hastalık belli oranda geriliyor. Hatta minimuma iniyor. Fakat 11 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınıyor. Ve 25 gün süren gözaltı süresi içerisinde söz konusu hastalık KOAH’a dönüşüyor. Nitekim bu durum gözaltındaki koşullarla sıkı sıkıya bağlantılı bir durumdur. Yani gözaltında iken KOAH’a yakalanıyor.





YATALAK OLDU

Zira 25 gün boyunca kapalı spor salonunda pek elverişsiz, sağlık ve hijyenden çok uzak koşullarında kötü muameleyle (en hafif ifadeyle) karşı karşıya kalıyor. Burada üzerine kan, is, yağ, idrar lekesi ve kokusu sinmiş kirli battaniyeleri kullanmak zorunda kalıyor. Bilhassa da onların tozu ve tüylerini teneffüs ediyor ki böyle bir hastalığa yakalanıyor. Sonrası KOAH’a bağlı yatalak olma durumu.





8 Şubat 2021 tarihinde Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu yolculuk 4 gün sürdü ve hiçbir ihtiyacı karşılanmadı. Burada Adli Tıp Kurumu bir rapor düzenliyor. Fakat kendisinin ve arkadaşları olan bizlerin tüm uğraşlarımıza rağmen bu raporun ayrıntılarına ulaşılamıyor. Muhtelif tarihlerde iki defa cezaevi heyetine çıkarıldı. Fakat burada da kendisine ‘cezaevinde kalabileceği’ söylendi. Genel olarak durum bu.





OKSİJEN CİHAZINA BAĞLI

Bazo Yılmaz hali hazırda ve çok uzun zamandır kişisel ihtiyacının ancak çok çok azını karşılayabilecek derecede yatalak. Günün her saatinde kullanmak zorunda kaldığı oksijen cihazlarına bağlı yaşıyor. Her saniyesini paylaştığımız arkadaşları olarak Bazo Yılmaz için ‘cezaevinde kalabilir’ demenin anlamını sorgulamak istemiyoruz. Fakat bildiğimiz şu ki; cezaevinde kesinlikle daha fazla kalamaz. Bu konu ile ilgileneceğinize inanıyor, tekrardan başarılar diliyoruz.”