Samanyolu Haber /Gündem / Oksijen tedavisi uygulanan M. Ali Şengül'le ilgili son durum /26 Nisan 2021 11:45

Oksijen tedavisi uygulanan M. Ali Şengül'le ilgili son durum

Hizmet Hareketi'nin ileri gelenlerinden olan, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül Hocamızın hastanede Corona tedavisi devam ediyor.

SHABER3.COM

COVID-19 virüsü ile hastalığa yakalanışının 16. Gününü geride bırakan ve bugün itibariyle 6 gündür Almanya'da hastanede tedavi altında bulunan Mehmet Ali Şengül Hoca'nın dün akşam itibariyle durumu, "uyutularak makineye bağlı oksijen tedavisi verilmesi" süreciyle devam ediyor. 

İlk gün verilen oksijenin ve basınç miktarının dün gece itibariyle azaltılarak devam ettiği ifade edilirken değerlerinin daha iyi ve durumunun da stabil olduğu bilgisi veriliyor. 

Kendisi gibi COVID-19'a yakalanan eşi hanımefendinin de evde tedavisi sürerken durumunun genel olarak iyi olduğu ve ateş, nefes darlığı gibi şikayetlerinin artık bulunmadığı iletiliyor. 

Korona dışında kronik rahatsızlıkları da bulunan 76 yaşındaki Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oksijen tedavisi uygulanan M. Ali Şengül'le ilgili son durum Sonraki Haber >>

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:47