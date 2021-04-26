Oksijen tedavisi uygulanan M. Ali Şengül'le ilgili son durum

COVID-19 virüsü ile hastalığa yakalanışının 16. Gününü geride bırakan ve bugün itibariyle 6 gündür Almanya'da hastanede tedavi altında bulunan Mehmet Ali Şengül Hoca'nın dün akşam itibariyle durumu, "uyutularak makineye bağlı oksijen tedavisi verilmesi" süreciyle devam ediyor.





İlk gün verilen oksijenin ve basınç miktarının dün gece itibariyle azaltılarak devam ettiği ifade edilirken değerlerinin daha iyi ve durumunun da stabil olduğu bilgisi veriliyor.





Kendisi gibi COVID-19'a yakalanan eşi hanımefendinin de evde tedavisi sürerken durumunun genel olarak iyi olduğu ve ateş, nefes darlığı gibi şikayetlerinin artık bulunmadığı iletiliyor.





Korona dışında kronik rahatsızlıkları da bulunan 76 yaşındaki Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz.





