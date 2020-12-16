Samanyolu Haber /Gündem / Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa? /16 Aralık 2020 13:33

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 500 günü aşkındır kayıp olan Yusuf Bilge Tunç’u Meclis’te bir kez daha gündeme getirdi. Tunç’un fotoğrafını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a gösteren Gergerlioğlu, “Bu fotoğrafına bir suçluluk psikolojisiyle mi bakmıyorsunuz?” diye sordu.

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul’da 6 Ağustos 2019’dan beri “kayıp” olan Yusuf Bilge Tunç’un fotoğrafını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a göstererek, “500 gündür kaçırılmış olan Yusuf Bilge Tunç’un fotoğrafına bir suçluluk psikolojisiyle mi bakmıyorsunuz?” diye sordu.

Fuat Oktay’ın sorulan sorulardan kaçındığını kaydeden Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul’unda Yusuf Bilge Tunç’un fotoğrafını göstererek, “Sayın Fuat Oktay, niye inkar ediyorsunuz?” dedi.

Gergerlioğlu, Oktay’dan cevap beklediğini ifade ederek, “Sayın Fuat Oktay, niye inkar ediyorsunuz? Öldürülen Kürtleri, binlerce fail-i meçhulleri vekillerimiz bugün size sordu. Niye bunlara cevap vermiyorsunuz? Kaçırılan işkence edilen yüzlerce insanı sorduk ‘MİT yasasında böyle bir suç yok’ dediniz; iyi de biz size yasalara uyun diyoruz. Hukuka anayasaya uyun diyoruz. Bakın size şu fotoğrafını gösterdiğim Sayın Fuat Oktay, bakınız 500 gündür kaçırılmış olan Yusuf Bilge Tunç’un fotoğrafını gösteriyorum; niye bakmıyorsunuz? 

Bir suçluluk psikolojisiyle mi bakmıyorsunuz? 500 gündür Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir insan kaçırılmış niye bu insan hakkında bir bilgi verilmiyor? Böyle bir skandal olamaz! Niye insanlar susuyor buna? Geçen sorduğumda bu sorunun yanıtı için polemiğe sığınmıştınız” şeklinde konuştu.
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Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

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