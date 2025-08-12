Samanyolu Haber /Gündem / Okul formalarında değişiklik var; 4 yıl kullanılacak /12 Ağustos 2025 21:45

Okul formalarında değişiklik var; 4 yıl kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetlerinde yeni dönemi başlatıyor. Özel işaret, baskı ve desen yasaklandı; belirlenen forma en az 4 yıl boyunca kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetlerinde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyeceğini belirterek, “Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.” bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı”nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

Tekin, “Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz.” dedi.

‘KIYAFETLER 4 YIL DEĞİŞMEYECEK’

Tekin şu ifadeleri kullandı:

“Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek.

Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek.”
