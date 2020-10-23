Okul kapatan AKP, 29 cezaevi daha açacak

SAMANYOLUHABER- Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinde yer verilen bilgilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bir yıl içinde 39 yeni cezaevi daha açacak.





Bakanlığın hedefleri arasında 2021 yılında 39 yeni Ceza İnfaz Kurumu’nun açılacağı yer alıyor. Açılan ceza infaz kurumu sayısı 2019’da 26 iken, bu sayı 2020’de 29’a çıkmıştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejimine muhalif herkes hapse atılmak tehdidi ile karşı karşıya.





15 KİŞİLİK KOĞUŞTA 27 KİŞİ KALIYOR





AKP'nin iş başına geldiği 2002 yılında cezaevlerinde 59 bin 429 kişi varken, tutuklu ve hükümlü sayısı 2020'de 300 bine ulaştı.

355 cezaevinde halen yüzde 120 doluluk oranı var. Koğuşlarda sırayla yatılıyor. Bu sayılar Türkiye'yi Avrupa'da birinci yaptı.

TÜRKİYE'DE CEZAEVLERİNDE TUTUKLU/HÜKÜMLÜ SAYILARI

2002: 59.429

2003: 64.296

2004: 57.930

2005: 55.870

2006: 70.277

2007: 90.837

2008: 103.235

2009: 116.340

2010: 120.814

2011: 128.604

2012: 136.020

2013: 145.478

2014: 158.837

2015: 161.522

2016: 164.461

2017: 183.613

2018: 154.731

2019: 282.635

2020*: 300.000

(*) Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)-Milliyetçi Hareket Partisi ittifakının oyları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve "Alaattin Çakıcı Affı" diye bilinen ceza indirimi ile 100 bine yakın kişi tahliye edildi. Bebekli kadınları tahliyeye yanaşmayan AKP iktidarı arasında suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı başta olmak üzere tecavüzcü, katil ve uyuşturucu tacirlerini serbest bıraktı.



