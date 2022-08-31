Okul masraflarında cep yakan artış

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere tarafından raporlaştırıldığı belirtilen güncel okul masrafları konusu velileri kara kara düşündürecek türden.







Evrensel'de yer alan habere göre okul araç gereçlerinde fahiş zamlar yaşandı. Ana sınıfından liseye kadar hesaplanan öğrencilerin eğitim masrafı, geçtiğimiz yılla kıyasla katlandı. Geçen yıl ortalama 181 liraya mal olan ana sınıfı öğrencisinin temel kırtasiye gideri bu yıl 496 liraya, 283 lira olan ilkokul öğrencisinin kırtasiye gideri 775 liraya, 217 lira olan ortaokul öğrencisinin kırtasiye gideri 619 liraya, 261 lira olan lise öğrencisinin kırtasiye gideri 718 liraya yükseldi. okul araç gereçlerinde fahiş zamlar yaşandı. Ana sınıfından liseye kadar hesaplanan öğrencilerin eğitim masrafı, geçtiğimiz yılla kıyasla katlandı. Geçen yıl ortalama 181 liraya mal olan ana sınıfı öğrencisinin temel kırtasiye gideri bu yıl 496 liraya, 283 lira olan ilkokul öğrencisinin kırtasiye gideri 775 liraya, 217 lira olan ortaokul öğrencisinin kırtasiye gideri 619 liraya, 261 lira olan lise öğrencisinin kırtasiye gideri 718 liraya yükseldi.

KIYAFET GİDERLERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 500’LERİ AŞTI





CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere zincir marketlerin geçen yılki ve bu yılki kataloglarında yer alan fiyatları baz alarak ana sınıfından liseye kadar öğrenci masraflarını ayrı ayrı tablolar halinde raporlaştırdı. Ana sınıfına giden öğrenciden lisede okuyan öğrenciye kadar okul masraflarında fahiş artışlar yaşandı. Anaokulu masrafında yüzde 188, ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış görüldü.Öğrencilerin kırtasiye giderlerinin yanı sıra kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçlarının fiyatı da fahiş miktarda arttı. Geçen yıla göre okul kıyafeti, eşofman, spor ayakkabı gibi temel ihtiyaçlarının fiyatları da fahiş miktarda arttı. TÜİK’in madde sepetinde yer alan 2021 ağustos fiyatları ile bugünün fiyatları karşılaştırıldığında yüzde 525 gibi fahiş bir artış olduğu görüldü. Öğrencilerin okul kıyafetleri, eşofman takımı, spor ayakkabı, klasik ayakkabı gibi sadece en temel ihtiyaçları baz alındığında geçen yıl 515 lira tutan ana sınıfı öğrencisinin gideri bu yıl 1457 lira, 1040 lira tutan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin giderleri bugün sırasıyla 2 bin 387 lira, 2 bin 567 lira ve 3 bin 146 liraya yükseldi.