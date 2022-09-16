Samanyolu Haber /Gündem / Okul müdürü kendine özel tuvalet yaptırdı: 'Sehven'miş /16 Eylül 2022 15:22

Okul müdürü kendine özel tuvalet yaptırdı: 'Sehven'miş

İddialara göre Düzce'de bulunan bir lisenin müdürü S.A.Ç, kendinisine özel tuvalet yaptırdı, kapısına da 'müdür wc' yazdırdı. Yapılan açıklamada müdüre özel tuvalet yapımının 'sehven' olduğu ileri sürüldü.

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Düzce'de bir lisede gerçekleşen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Okul müdürü S.A.Ç. kendisine özel tuvalet yaptırdı. Müdürün tuvalet kapısı, sosyal medyada paylaşılmasıyla viral oldu. İşte çok konuşulan o fotoğraf...


Olayın sosyal medya paylaşımlarıyla gün yüzüne çıkmasının ardından müfettiş görevlendirildi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yazılı açıklama yapıldı.

SEHVEN(MİŞ)
Açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında "Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı" şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Müdür WC' başlıklı haberler basında yer almıştır. Adı anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise, Milli Eğitim Bakanlığınca konunun ayrıca araştırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.
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