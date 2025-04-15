Samanyolu Haber /Gündem / Okul müdürü liselilerin protestolarına engel olmak için okulu tatil etti /15 Nisan 2025 13:16

Okul müdürü liselilerin protestolarına engel olmak için okulu tatil etti

Eyüpsultan Anadolu Lisesi’nde okul müdürü, eylem yapılmaması için okulu tatil ettiğini belirterek okula giden 12. sınıf öğrencilerini okula almadı. Okulda bir öğretmen de öğrencilere destek olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

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“Proje Okulları” olarak bilinen tarihi ve köklü liselerde görev yapan binlerce öğretmenin kadro dışı bırakılarak sürgün edilmesi sonrası öğrenciler eylemlere başlamıştı.

İstanbul Eyüpsultan Anadolu Lisesi okul müdürü Serkan Akgöl, eylemlerin sürmemesi için, 13 Nisan 2025 Pazar günü 12. sınıf temsilcilerine WhatsApp’tan ses kaydı atarak, “Bir hafta boyunca izinlisiniz okula gelmeyeceksiniz” dedi.

Müdür Akgöl, dün sabah okula giden 12. sınıf öğrencilerini de okula almadı.

EYLEMLERE DESTEK OLAN ÖĞRETMEN UZAKLAŞTIRILDI

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın yaptığı habere göre, lisedeki protestoda bir gelişme daha yaşandı. Öğrencilerinin eylemine destek olan öğretmen Hasan Koçali, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırma gerekçesi olarak, öğretmenin “protestolara dahil olması, çeşitli araçlarla eylem yapması, okul yönetiminin uyarılarına uymaması” gösterildi.

Öğrenciler, usulsüz izin ilan etmeye itiraz etti ve okul müdürünün anayasal eğitim hakkını ihlal ettiğini savundu.

Öğrenciler, görev yeri değiştirilen öğretmenleri için de destek eylemlerini sürdürüyor.
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