Okul servis ücretleri 20 bin lirayı aştı 'çare' korsan taksi mi?

"BELLİ TARİFESİ VAR"





Okulların açılmasıyla birlikte veliler ve servis şoförleri arasında fiyat gerginliği başladı. Öğrenci velileri belirlenen servis tarifesinin dışında ücret talep edildiğini iddia ederken, servisçiler ise fiyatların düşük olduğundan yakınıyor.Son yapılan zamlarla birlikte en kısa mesafe taşıyan bir servis şoförünün; İstanbul’da yıllık 5 bin 940 TL, Ankara’da 5 bin 96 TL, İzmir’de ise 4 bin 900 lira kadar tavan ücret alabileceği belirtilmişti. Ancak bazı servis şoförlerinin bu tarifeye uymadığı ve velilerden yüksek fiyatlar istediği belirtildi. Özellikle özel okullarda fiyatların mevcut tarifesinin çok üstünde olduğu iddia edildi. İstanbul Florya’da ikamet eden Şebnem Terzioğlu isimli veli, sosyal medya paylaşımında bir öğrenci için yıllık 20 bin lira servis ücreti istenildiğini belirtti.Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin ulaştığı Terzioğlu; “Bu işin belli bir tarifesi var. Her yıl açıklanan fiyatların çok üstünde rakamlar talep ediliyor. Bu sorunu sürekli yaşıyoruz. Okullar belli taşımacılık şirketleriyle anlaşmış durumda. Konuyla ilgili muhatap bulamıyoruz. Okul, taşımacılık şirketine, şirket ise okula yönlendiriyor. Yıllık anlaşmalar yapıldığı iddia ediliyor. Bizim okul ise ev arası mesafe 10 kilometre, bir öğrenci için yıllık 19 bin 500 lira ücret istenildi” dedi.Servis şoförlerinin ekstra masraflar çıkardığını da belirten Terzioğlu “Araçtaki hostes için ayrıca para isteniliyor. Çocukların okula bırakıldığını ve okuldan alındığını bize mesaj yoluyla bildiriyorlar, bunlar için bile ücret talep ediliyor. İşi paraya döktüler. Bir de mecbur tutuyorlar” dedi.İki çocuğunu servisten aldığını dile getiren Terzioğlu, "Veliler toplanarak okul aile birliği ile konuştuk ancak bir sonuç alamadık. Bizde çocuklarımızı okuldan aldık. Açıkçası güvendiğimiz bir sivil taksi ile anlaştık ve çocuklarımızı okula o bırakıyor” ifadelerini kullandı.Servis şoförü Hasan Dinçer ise kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek “Belirlenen rakamlar bizi kurtarmıyor. Devlet okullarındaki tarifelere akaryakıt zamları yapılacağı söyleniyor ama yapılmıyor. Özel okullardaki anlaşmalarımızın fiyatları biraz daha yüksek. Velilerden ricamız bize anlayışla davranmaları, her şeyin fiyatı arttı. Akaryakıt, yedek parça, bakım vs vs… Bizler çocuk taşıyoruz. Bize güvenmeleri gerekiyor. Yoksa bu işten kâr edemeyiz” dedi.