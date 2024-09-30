Samanyolu Haber /Gündem / Okul yönetimine talimat gitti, okulu temizlemeye göden belediye çalışanları içeri alınmadı /30 Eylül 2024 09:44

Okul yönetimine talimat gitti, okulu temizlemeye göden belediye çalışanları içeri alınmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başta temizlik yardımı isteyen 113 okulun taleplerinden vazgeçtiğini açıkladı. Ankara Keçiören'de bir okulda temizlik için gelen Keçiören Belediyesi ekiplerinin okula alınmadığı ortaya çıktı.

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Okulların açılmasıyla beraber aralarında Büyükşehirlerin de olduğu bazı şehirlerdeki okulların pislik içerisindeki görüntüleri gündeme düşmüştü.

Halktv'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sene başında temizlik personeline ilişkin aldığı karar okulları adeta çöplüğe çevirdi. Bakanlık, temizlik personelini istihdam eden programda değişiklik yaptı. Bakanlık, personelin okullara haftada üç gün gelmesi karar verdi.

KEÇİÖREN'DE SKANDAL: BELEDİYE OKULA ALINMADI
Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, Ankara Keçiören Barış Manço Ortaokulu’nda bir öğretmen internet üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesinden okulun temizlenmesi talebinde bulundu. Talebe karşılık Keçiören Belediyesi cumartesi günü okula temizlik ekibi gönderdi ancak temizlik görevlileri okula alınmadı.

OKULLAR TALEBİ GERİ ÇEKTİ
Yaşanan hijyen sorunu sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Başkan Mansur Yavaş, hijyen malzemesi talebinde 925 okulun bulunduğunu bildirdi. Yavaş şimdiye kadar 271 okul temizliği talebi geldiğini fakat apar topar şekilde 113 okulun taleplerini geri çektiğini açıkladı.

Yavaş, ayrıca bir okulun Whatsapp grubuna gelen skandal konuşmayı da görüntüsü de basın mensuplarına gösterdi.

Yazışmalarda belediyelerden asla talep olmaması gerektiği konusunda direktif verildiği görüldü.
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