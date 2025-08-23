Samanyolu Haber /Gündem / Okula başlamanın maliyeti 12 bin TL’yi buluyor /23 Ağustos 2025 15:56

Okula başlamanın maliyeti 12 bin TL’yi buluyor

Eğitim sektörüne yönelik çalışan esnafın dört gözle beklediği okulların açılış tarihi, vatandaşın belini büküyor. TESK’in hesaplamasına göre, okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor.

SHABER3.COM

Okulların açılış tarihi yaklaşırken, okula başlamanın maliyeti de katlandı. Konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın (TESK) yaptırdığı çalışma, okul alışverişinin maliyetinin 12 bin liraya kadar yükseldiğini ortaya koydu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, pkulların velilere belli markalardan ya da belli mağazalardan kıyafet aldırmasının doğru olmadığını belirterek, “Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor” dedi.

Asıl sorunun dayatmacı uygulamalar olduğunu kaydeden Palandöken, şöyle devam etti:

“Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmelidir. Halbuki veli kendi istediği yerden siyah pantolon, beyaz gömlek, eşofman ya da spor ayakkabısını rahatlıkla alabilmeli. Ancak maalesef bu serbestlik yok. Bu da kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor. Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnaf büyük bir ciro bekliyor. Ellerindeki ürünlerle hazırlıklarını tamamlıyorlar. Her dönem ‘dayatma olmayacak’ denilmesine rağmen okul aile birlikleri veya okullar, hem de dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmaya çalışıyor. Zaten velilerin durumu ve ülkemizdeki yüksek enflasyon insanları yeterince zorluyor.”

SERVİS ÜCRETLERİ DE BÜYÜK MALİYET

Sadece kırtasiye değil, okul servisleri de büyük bir maliyet olduğunu kaydeden Palandöken, “Servis ücretleri, toplu taşımalar her ne kadar indirim sağlasa da yüksek yakıt fiyatları, araç bakım giderleri, yedek parça maliyetleri hem veliyi hem de şoför esnafını zorluyor. Kantinci esnafı da aynı şekilde maliyetlerden etkileniyor. Yani okul çevresinde oluşan tüm bu masraflar, velilerin bütçesine ciddi yük getiriyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Okula başlamanın maliyeti 12 bin TL’yi buluyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:28