Samanyolu Haber /Gündem / Okula kayıtta çamaşır suyu istendi /10 Eylül 2020 11:18

Okula kayıtta çamaşır suyu istendi

MEB, okullarda hijyen sağlamak için de gözlerini velilere çevirdi. Anasınıfına kayıtta istenen belgeler arasına markaları da belirtilerek 12’li tuvalet kağıdı, kolonya ve çamaşır suyu yazıldı.

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21 Eylül’ün anasınıflarının açılış tarihi olarak netleşmesinin ardından okullar, kayıt için istenen belgeleri yayımladı. Nüfus cüzdanı fotokopisi ile dört vesikalık fotoğrafın yanında 12’li tuvalet kağıdı, 1 lt çamaşır suyu ve 100’lük peçete de “Kayıtta istenen evraklar” arasına yazıldı. Çamaşır suyu ve peçete için marka ismi de verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin sadece okul öncesi eğitimdeki öğrenciler ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, okul öncesi eğitim ve birinci sınıf öğrencileri için 21 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitimin zorunlu olmadığını, dileyen velilerin çocuklarını okula göndermeyebileceğini söyledi.


VELİLER TAAHHÜTNAME İMZALAYACAK

Çocuklarını okula göndermek isteyen velilerin imzalaması için 10 maddelik bir taahhütname hazırlandı. Tahhütname ile Covid-19 tehlikesine karşın sorumluluk büyük ölçüde ailelere yüklendi.

İHTİYAÇLARI VELİ KARŞILAYACAK

Bunun dışında okullarda hijyenin sağlanması için gereken temizlik malzemesi ihtiyaçlarını da veliler karşılayacak.

Yüz yüze eğitim kararının açıklanmasının ardından çok sayıda okul, “Kayıt için istenen evraklar” listesine temizlik malzemelerini de ekledi.

Öğrenci ve velinin kimlik fotokopisi ile dört adet vesikalık fotoğrafın yazıldığı listede ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kolonya ve çamaşır suyu da yer aldı. Kolonya, çamaşır suyu ve peçeteler için marka ismi de verildi.
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