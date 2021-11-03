Okulda korona virüsü kapan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da yerel gazeteci Hasan Benzer'in oğlu olan Yiğit Benzer öğrenim gördüğü okulda Covid-19 virüsünü kaptı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Servisi’nde tedavi altına alınan 11 yaşındaki Yigit Benzer, yaklaşık iki hafta tedavi gördü.







Doktorların taburcu ettiği Yiğit Benzer, anne ve babası ile birlikte evine döndüğü gün fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği açıklanan Yiğit Benzer eve gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.







Hayatını kaybeden küçük çocuğun babası yerel gazeteci Hasan Benzer, oğlunun kronik rahatsızlığı bulunduğunu ve korona virüsünü okuldan kaptığını açıkladı. Yaşamını yitiren Yiğit Benzer'in cenazesi bugün Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek.