Samanyolu Haber /Dünya / Okuldan kaçmak için Korona testini pozitif çıkarmanın yolunu buldular /05 Temmuz 2021 12:29

Okuldan kaçmak için Korona testini pozitif çıkarmanın yolunu buldular

İngiltere'de okullarda öğrencilere koronavirüs testi yapılıyor. Bir sınıfta ise öğrenciler okulu asmak için koronavirüs testini pozitif göstermeyi başardı.

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Guardian'da yer alan habere göre bir grup öğrenci, koronavirüs testlerinin portakal suyuyla yapıldığında pozitif test sonucu verdiğini öğrendi. Öğrenciler, bu yolla okulu asmak için test kitlerini portakal suyuna daldırıyor. Böylelikle test sonucu pozitif çıkıyor.

Guardian, testi denediklerini ve pozitif sonuç aldıklarını söylüyor. Okul öğretmenlerinden biri ise öğrencilerin bu yolla okuldan iki hafta uzaklaşmanın harika bir yolunu bulduğunu dile getiriyor.

Test kitini yanıltan ise asitlik. Asitik maddeler, pozitif sonuç vermeyi sağlıyor. Aynı etkinin ketçap, kola ve başka yiyecek ve içeceklerde de pozitif sonuç gösterdiği iddia ediliyor.

Hile ilk olarak TikTok'ta ortaya çıktı. Benzer şekilde çekilen videolar 7 milyon kişi tarafından izlendi. 

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