Samanyolu Haber /Gündem / Okullar açıldı zamlar yağmur gibi başladı /04 Ekim 2021 13:11

Okullar açıldı zamlar yağmur gibi başladı

Yeni eğitim-öğretim döneminde eğitim harcamaları cep yakmaya devam etti. TÜİK verilerine göre 2021 yılı eylül ayında fiyat artışlarının en yüksek olduğu grup yüzde 5,15 ile eğitim oldu. Yurt, servis ve özel eğitim ücretleri yeni dönemde ciddi artış gösterdi.

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Okulların açılmasıyla birlikte eylül ayında eğitim harcamalarında büyük artış meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu grup yüzde 5,15 ile eğitim oldu. Eğitim harcamalarındaki yıllık artış ise yüzde 16,53 oldu.

Fiyatı en çok artan ürün ve hizmetlerin arasında ise servis ücretleri, özel okul fiyatları ve yurt ücretleri yer aldı.

KREŞ, ÖZEL ÜNİVERSİTE VE SERVİS FİYATLARI ARTTI
TÜİK verilerine göre, servis ücretleri bir önceki aya oranla yüzde 29,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,36 arttı. Özel üniversite ücretlerindeki aylık artış ise yüzde 24,25 oldu.

Kreş gündüz bakım evlerinin fiyatı ise bir önceki aya göre yüzde 10’luk artış gösterdi. Kreş fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttı.

YURT FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Okulların yüz yüze açılacağının duyurulmasından beri öğrencilerin en büyük endişe kaynaklarından biri olan barınma sorunu, enflasyon sepetinde de kendini gösterdi.

Verilere göre yurt ücretleri bir önceki aya göre yüzde 28,3’lük artış göstererek fiyatı en çok artanlar arasında yer aldı. Fiyatlardaki yıllık artış ise yüzde 28,68 oldu.
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