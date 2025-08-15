Okullar açılmadan servis ücretleri zamlandı!

İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıklamıştı.



Ankara Servisçiler Odası’nın zam talebi, zam yüzde 50’ydi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bu oran yüzde 30’a düşürüldü.



Zammın ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 3 kilometreye kadar servis ücreti 21 bin liraya, 10-15 kilometre arası kadar servis ücreti ise, 32 bin liraya yükselecek.



Ocak ayı içerisinde de yüzde 35 zam yapılmıştı.



Ekonomist İris Cibre, okul servislerine yapılan zamla ilgili şu paylaşımı yaptı:



“Ankara’da okul servislerine 30% zam gelmiş



Ocakta da 35% zam gelmişti



Eğitim enflasyonu 75.5%



Artık, devlet okullarından da yüksek ücretler talep edildiğini duyuyoruz



Çocuklar okula beslenme doldurmayacak duruma geldi



Artık, eğitimin temel hak ve ülkenin geleceği olduğunu kavrayıp, buna göre önlem alınması gerektiğini görmüyor muyuz?”