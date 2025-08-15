Samanyolu Haber /Gündem / Okullar açılmadan servis ücretleri zamlandı! /15 Ağustos 2025 19:42

Okullar açılmadan servis ücretleri zamlandı!

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Yıl başından bu yana yapılan zam oranı yüzde 65 oldu.

İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıklamıştı.

Ankara Servisçiler Odası’nın zam talebi, zam yüzde 50’ydi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bu oran yüzde 30’a düşürüldü.

Zammın ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 3 kilometreye kadar servis ücreti 21 bin liraya, 10-15 kilometre arası kadar servis ücreti ise, 32 bin liraya yükselecek.

Ocak ayı içerisinde de yüzde 35 zam yapılmıştı.

Ekonomist İris Cibre, okul servislerine yapılan zamla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Ankara’da okul servislerine 30% zam gelmiş

Ocakta da 35% zam gelmişti

Eğitim enflasyonu 75.5%

Artık, devlet okullarından da yüksek ücretler talep edildiğini duyuyoruz

Çocuklar okula beslenme doldurmayacak duruma geldi

Artık, eğitimin temel hak ve ülkenin geleceği olduğunu kavrayıp, buna göre önlem alınması gerektiğini görmüyor muyuz?”
