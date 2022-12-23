Samanyolu Haber /Gündem / Okullar Erdoğan'ın Erzurum mitingi için öğrenci topluyor /23 Aralık 2022 19:22

Okullar Erdoğan'ın Erzurum mitingi için öğrenci topluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erzurum’da düzenleyeceği miting öncesi kentteki okullarda velilere form dağıtılarak öğrencilerin katılımı için izin istendi. Duruma tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, “Arayan, arayana. Aziz hemşehrilerim, ya sabır az kaldı” diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve miting yapmak için 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Erzurum'a gelecek. Erdoğan'ı, Erzurum'da karşılamak için günlerdir yoğun mesai yapan AKP teşkilatları ve belediyelere kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Milli Eğitim İl Müdürlüğü de katıldı.

Kentte kamu çalışanlarına miting için SMS gönderilirken Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatıyla dağıtılan matbu formlarla da velilerden öğrencilerin mitinge katılması için izin istendi.



“AZİZ HEMŞEHRİLERİM, YA SABIR  AZ KALDI”
Dağıtılan formlarda miting alanının adresi verilerek , toplu açılış töreni düzenleneceği belirtilirken, Erdoğan'ın katılacağının belirtilmemesi dikkat çekti. İzin formlarında  öğrencileri okulllarının önünden Büyükşehir Belediyesi’ne ait otübüslerin ücretsiz taşıyacağı da paylaşıldı.

Duruma tepki gösteren İYİ  Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak  “Erzurum‘da çocukları Cumartesi günkü AKP mitingine gitmeye zorlanan veliler, talimat giden üniversite öğrencileri  isyandalar. Arayan, arayana. Aziz hemşehrilerim, ya sabır. Az kaldı” dedi.

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