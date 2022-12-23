Okullar Erdoğan'ın Erzurum mitingi için öğrenci topluyor

Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve miting yapmak için 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Erzurum'a gelecek. Erdoğan'ı, Erzurum'da karşılamak için günlerdir yoğun mesai yapan AKP teşkilatları ve belediyelere kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Milli Eğitim İl Müdürlüğü de katıldı.







Kentte kamu çalışanlarına miting için SMS gönderilirken Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatıyla dağıtılan matbu formlarla da velilerden öğrencilerin mitinge katılması için izin istendi.













“AZİZ HEMŞEHRİLERİM, YA SABIR AZ KALDI”

Dağıtılan formlarda miting alanının adresi verilerek , toplu açılış töreni düzenleneceği belirtilirken, Erdoğan'ın katılacağının belirtilmemesi dikkat çekti. İzin formlarında öğrencileri okulllarının önünden Büyükşehir Belediyesi’ne ait otübüslerin ücretsiz taşıyacağı da paylaşıldı.







Duruma tepki gösteren İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak “Erzurum‘da çocukları Cumartesi günkü AKP mitingine gitmeye zorlanan veliler, talimat giden üniversite öğrencileri isyandalar. Arayan, arayana. Aziz hemşehrilerim, ya sabır. Az kaldı” dedi.



